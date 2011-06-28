Глава OMV: отказ Европы от газа из РФ в краткосрочной перспективе может быть невозможным

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV считает, что отказ европейского региона от российского природного газа в краткосрочной перспективе может быть невозможным процессом. Такое мнение Альфред Штерн высказал в эфире американского телеканала CNBC. Эксперт призвал коллег убедиться для начала в том, что индустрия Европы обеспечена газом.
Мы должны понимать, что в краткосрочной перспективе для Европы будет трудно или даже невозможно…В среднесрочной и долгосрочной перспективах это может быть возможно.
Альфред Штерн, глава OMV
Эксперт подчеркнул, что сроки отказа от энергетических ресурсов России зависят от каждой страны в отдельности. Некоторые государства ЕС уже сейчас могут отказаться от газа. При этом если смотреть на ситуацию в общем, то эмбарго станет критическим моментом, так как значительно скажется на экономической системе региона.
Bloomberg: итальянская Eni намерена открыть рублевый счет для оплаты газа.
Фото и видео: YouTube / CNBC
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