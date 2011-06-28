Глава OMV: отказ Европы от газа из РФ в краткосрочной перспективе может быть невозможным

Альфред Штерн сообщил о том, что эмбарго возможно только в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV считает, что отказ европейского региона от российского природного газа в краткосрочной перспективе может быть невозможным процессом. Такое мнение Альфред Штерн высказал в эфире американского телеканала CNBC. Эксперт призвал коллег убедиться для начала в том, что индустрия Европы обеспечена газом.

Мы должны понимать, что в краткосрочной перспективе для Европы будет трудно или даже невозможно…В среднесрочной и долгосрочной перспективах это может быть возможно. Альфред Штерн, глава OMV

Эксперт подчеркнул, что сроки отказа от энергетических ресурсов России зависят от каждой страны в отдельности. Некоторые государства ЕС уже сейчас могут отказаться от газа. При этом если смотреть на ситуацию в общем, то эмбарго станет критическим моментом, так как значительно скажется на экономической системе региона.

Bloomberg: итальянская Eni намерена открыть рублевый счет для оплаты газа.

Фото и видео: YouTube / CNBC