Австралия намерена получить место в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы

Пенни Вонг призвала к созданию мировой системы, которая будет контролировать риски.

Австралия стремится получить место в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы. Соответствующее заявление сделала глава австралийского внешнеполитического ведомства Пенни Вонг в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат уточнила, что Канберра рассчитывает на международную безопасность.

И по этой же причине мы выступаем за реформирование этой организации, позволяющее обеспечить более широкое представительство для стран Африки, Латинской Америки и Азии, а также места постоянных членов для Индии и Японии. Пенни Вонг, глава МИД Австралии

Большую часть своего выступления в ГА ООН в 2023 году Пенни Вонг посвятила теме возросшего риска военного конфликта "между великими державами". В Австралии полагают, что гонка вооружений навсегда изменила масштаб соперничества между оппонентами, а также поставила человечество на грань разрушения. Пенни Вонг призвала мировое сообщество взять на себя обязательства по созданию инфраструктуры, которая сможет регулировать риски возникновения кризисов, конфликтов и войн, произошедших в результате несчастных случаев. В качестве примера дипломат напомнила времена "холодной войны" и систему редотвращения конфликтов, которая существовала между США и Советским Союзом.

Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций