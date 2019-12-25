Авокадо стал самым популярным фруктом у петербуржцев

В тройку лидеров вошли также черешня и бывшие лидеры – бананы.

Авокадо стал самым популярным фруктом в Петербурге в июле, к таким выводам пришли аналитики сервиса экспресс-доставки "Самокат". Организация проанализировала продажи фруктов и ягод с начала весны.

Еще до июля лидирующие позиции любимчика петербуржцев занимал банан, однако в прошлом месяце фрукт спустился на третье место. Следующим после авокадо в июле оказалась черешня, также в топ-10 попали лимоны, клубника, голубика, манго, лайм и яблоки с виноградом. Совсем непопулярными стали персики, груши и грейпфруты. Аналитики отметили, что петербуржцы не так уж часто заказывают домой фрукты и ягоды – из всех заказов таких можно насчитать лишь 13%, хотя в период режима самоизоляции фрукты стали чаще заказывать.

Популярность авокадо специалисты объяснили его полезностью и трендом на здоровое питание: во фрукте содержится много жирных кислот и витаминов. Кроме того, авокадо подходит вегетарианцам благодаря жирорастворимым витаминам.

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