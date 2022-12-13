Пулково будет наращивать авиасообщение с Китаем

Этим летом руководство петербургского аэропорта Пулково намерено наращивать частоту рейсов в города Китая. Об этом заявила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании "Воздушные ворота Северной столицы" Ольга Зубова.
Руководитель подчеркнула, что на данный момент авиасообщение с Поднебесной возобновили 2 авиакомпании. Это Sichuan Airlines, выполняющая 1-2 рейса в неделю между Петербургом и Чэнду, а также Hainan Airlines.
По словам Зубовой, нормализация туристических потоков между РФ и Китаем ожидается с восстановлением механизма безвизовых групповых поездок.
Ранее мы сообщили о том, что с 26 апреля в Пулково возобновят рейсы из Петербурга в Джакарту.
Фото: Piter.TV
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