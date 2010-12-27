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Авиасообщение между Петербургом и Москвой восстановлено
Сегодня, 13:23
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nadiputintseva
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Авиасообщение между Петербургом и Москвой восстановлено

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Самолеты из Москвы прибывают в "Пулково" по расписанию.

К полудню 5 февраля удалось вернуть в штатный режим авиасообщение между двумя столицами. На данный момент задержан только один рейс. Информация об этом отображена на онлайн-табло аэропорта "Пулково".

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На данный момент задержан рейс SU 017 авиакомпании Аэрофлот, который по расписанию должен вылететь в Москву в 13:25. Стоит отметить, что в минувшее воскресенье почти все самолеты из Москвы в Петербург и наоборот прибывали с опозданием или были отменены.

Ранее Piter.tv сообщал, что снегопад нарушил график движения самолетов между двумя столицами.

 

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Категории: Новости СПб Новости России Происшествия

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