Самолеты из Москвы прилетают в "Пулково" с задержками

Виной всему снегопад, который обрушился сегодня на столицу.

4 марта из-за мощнейшего снегопада в столице России снова нарушилось авиасообщение. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание" рейсы из Москвы прибудут в Петербург с задержкой.

Известно, что воздушные суда прилетают не по расписанию с самого утра. В первой половине дня задержали 6 самолетов из столицы. Время ожидания составляло от 10 минут до часа.

Стоит отметить, что в московских аэропортах ситуация сложилась намного хуже. Из-за непогоды было задержано или отменено более 50 рейсов.

Напомним, что ранее синоптики обещали в Москве снегопад, который по их оценкам будет самым сильным за 68 лет. Из-за непогоды в городе введен желтый уровень опасности.