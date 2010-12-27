Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Самолеты из Москвы прилетают в "Пулково" с задержками
Сегодня, 16:17
0
nadiputintseva
267

Самолеты из Москвы прилетают в "Пулково" с задержками

0
 
 

Виной всему снегопад, который обрушился сегодня на столицу.

4 марта из-за мощнейшего снегопада в столице России снова нарушилось авиасообщение. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание" рейсы из Москвы прибудут в Петербург с задержкой.

Известно, что воздушные суда прилетают не по расписанию с самого утра. В первой половине дня задержали 6 самолетов из столицы. Время ожидания составляло от 10 минут до часа.

Стоит отметить, что в московских аэропортах ситуация сложилась намного хуже. Из-за непогоды было задержано или отменено более 50 рейсов.

Напомним, что ранее синоптики обещали в Москве снегопад, который по их оценкам будет самым сильным за 68 лет. Из-за непогоды в городе введен желтый уровень опасности.

Все новости района
Теги: новости россии , новости спб , онлайн табло пулково , происшествия , расписание самолетов пулково , снегопад в москве
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5