Из-за снегопада нарушено авиасообщение между Петербургом и Москвой

Пять рейсов прибудет в северную столицу с опозданием.

18 февраля в столице России разбушевался снегопад, который внес изменения в работу Аэропортов. Из-за плохой видимости задержали сразу пять самолетов до Санкт-Петербурга.

Согласно сервису "Яндекс.Расписание", в Пулково из Москвы с опозданием прилетят пять самолетов. Также еще три воздушных судна покинут петербургский аэропорт с опозданием.

Стоит отметить, что в субботу МЧС предупреждало москвичей о грядущей непогоде. В Петербурге же в воскресенье обещали слабый снег, небольшой ветер и гололедицу. Столбик термометра не упадет ниже -1 градуса.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что снег спровоцировал множество ДТП по Петербургу.