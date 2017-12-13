Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Из-за снегопада нарушено авиасообщение между Петербургом и Москвой
Сегодня, 16:16
0
nadiputintseva
148

Из-за снегопада нарушено авиасообщение между Петербургом и Москвой

0
 
 

Пять рейсов прибудет в северную столицу с опозданием.

18 февраля в столице России разбушевался снегопад, который внес изменения в работу Аэропортов. Из-за плохой видимости задержали сразу пять самолетов до Санкт-Петербурга.

Согласно сервису "Яндекс.Расписание", в Пулково из Москвы с опозданием прилетят пять самолетов. Также еще три воздушных судна покинут петербургский аэропорт с опозданием.

Стоит отметить, что в субботу МЧС предупреждало москвичей о грядущей непогоде. В Петербурге же в воскресенье обещали слабый снег, небольшой ветер и гололедицу. Столбик термометра не упадет ниже -1 градуса. 

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что снег спровоцировал множество ДТП по Петербургу.

Все новости района
Теги: задержка самолетов , пулково , самолеты петербург москва
Категории: Новости СПб Новости России Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5