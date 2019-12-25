Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщения о взрывчатке

Также были задержаны и другие рейсы.

Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщил "ТАСС".

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале и на борту поступили на почту аэропорта утром 25-го сентября. В результате этого пришлось задержать сразу восемь рейсов и эвакуировать около 700 пассажиров. В ходе проверки опасных веществ и устройств обнаружено не было.

Ранее стало известно о том, что между Хабаровском и Петербургом возобновятся прямые перелеты.

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