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Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщения о взрывчатке
Сегодня, 10:18
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nadezhda_sib

Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщения о взрывчатке

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Также были задержаны и другие рейсы.

Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщил "ТАСС". 

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в терминале и на борту поступили на почту аэропорта утром 25-го сентября. В результате этого пришлось задержать сразу восемь рейсов и эвакуировать около 700 пассажиров. В ходе проверки опасных веществ и устройств обнаружено не было.

Ранее стало известно о том, что между Хабаровском и Петербургом возобновятся прямые перелеты.

Фото: pixabay.com

Теги: аэропорт, задержка рейса, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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