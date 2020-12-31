Авиакомпания "Smartavia" запустит прямые рейсы из Перми в Петербург

Вместимость самолета позволяет перевезти 148 пассажиров.

Авиакомпания "Smartavia" с 29 марта запустит рейсы из Перми в Петербург. Об этом накануне сообщила пресс-служба аэропорта Перми "Большое Савино".

Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю. С 29 марта по 26 апреля ― по понедельникам, четвергам-субботам. А с 27 апреля по 30 октября ― также и по вторникам.Пассажиров будут перевозить на Boeing-737-700. Вместимость борта эконом-класса составляет 148 мест.

Летнее расписание находится еще в стадии формирования. Возможны изменения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке пришлось подать в суд, чтобы забрать автомобиль с парковки Пулково.

Фото: Piter.TV