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Авиакомпания "Smartavia" запустит прямые рейсы из Перми в Петербург
Сегодня, 16:03
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Авиакомпания "Smartavia" запустит прямые рейсы из Перми в Петербург

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Вместимость самолета позволяет перевезти 148 пассажиров.

Авиакомпания "Smartavia" с 29 марта запустит рейсы из Перми в Петербург. Об этом накануне сообщила пресс-служба аэропорта Перми "Большое Савино". 

Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю. С 29 марта по 26 апреля ― по понедельникам, четвергам-субботам. А с 27 апреля по 30 октября ― также и по вторникам.Пассажиров будут перевозить на Boeing-737-700. Вместимость борта эконом-класса составляет 148 мест.

Летнее расписание находится еще в стадии формирования. Возможны изменения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке пришлось подать в суд, чтобы забрать автомобиль с парковки Пулково. 

Фото: Piter.TV

Теги: авиакомпания, аэропорты, внутренние рейсы, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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