Исключения составят перелеты в Москву, Барселону, Бургас, Ниццу, Париж и в Тель-Авив.

Авиакомпания "Россия" вводит для Петербурга безбагажные тарифы. Об этом сообщает официальный представитель перевозчика.

Так, это нововведение вступит в силу со 2 апреля этого года, и будет действовать по 36 направлениям из Санкт-Петербурга. Исключения составят перелеты в Москву, Барселону, Бургас, Ниццу, Париж и в Тель-Авив.

Такая мера должна снизить цену билетов, что поможет сэкономить пассажиру на перелете.

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