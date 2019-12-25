Авиакомпания "Россия" планирует заплатить 48,6 млрд руб за лизинг 15 Superjet 100

Авиакомпания "Россия" собирается получить в операционный лизинг 15 отечественных самолетов Superjet 100. Как сообщило в понедельник Delovoe.tv, авиаперевозчик разместил закупку. По итогам ее процедур собирается определить лизингодателя лайнеров.
"Оказание услуг операционного лизинга в отношении 15 воздушных судов (ВС) типа Sukhoi Superjet 100 модель RRJ-95B с датами поставок в 2021 г.", - говорится в документации этой закупки.
Основной новостью здесь является не сам планируемый лизинг, а сумма, которая на это выделяется.
Дело в том, что "Россия" и сейчас является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов Superjet 100. В ее парке 31 такой самолет.
"Согласно амбициозным планам к концу года на маршрутах "России" будет задействовано 66 самолетов этого типа", - говорится на официальном сайте перевозчика.
В закупке, о которой идет речь в данном материале, как раз и говорится еще о 25 воздушных судах.
Что касается суммы, то за лизинг 15 Superjet 100 "Россия" собирается заплатить до 48,6 млрд рублей. Сумма складывается из лизинговых платежей и резервных отчислений на техобслуживание двигателей.
Речь идет о новых самолетах, в компоновке на 100 мест.
Срок лизинга составит 12 лет или, соответственно, 144 месяца.
Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот".
Заявки от лизингодателей, желающих поставить самолеты, авиаперевозчик ждет до 7 июня.
Как сообщало ранее Piter.tv, "Россия" запускает полеты из Петербурга в Нижний Новгород, Иркутск и Волгоград.
Фото: rossiya-airlines.com
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