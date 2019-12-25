Авиакомпания Nordwind запустила новогодние рейсы между Красноярском и Петербургом

Совершить перелет можно будет по средам и воскресеньям.

Nordwind запустила новогодние рейсы из Красноярска и Петербург. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Прямые рейсы в Северную столицу будут совершать с 26 декабря по 10 января. Улететь из Красноярская в Петербург можно будет по средам и воскресеньям, а в обратном направлении по вторникам и субботам.

Цена билетов стартует от семи тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что пассажирский самолет совершил экстренную посадку в "Пулково" из-за неисправности.

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