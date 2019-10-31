Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы в Петербург из Калуги с 3 января

Запланировано четыре перелета в неделю.

Авиакомпания "Азимут" объявила об открытии нового направления: теперь перевозчик осуществляет перевозки из Калуги в Петербург и обратно. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Рейсы А4638/А4637 стартуют 3 января 2021 года, согласно расписанию, запланировано четыре перелета в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Из Калуги самолеты будут отправляться в 16.15, в Петербург прибудут в 17.50. Из Северной столицы вылеты назначены на 13.40, а посадка в Калуге – на 15.15. Для каждого аэропорта указано местное время.

Билеты на упомянутые рейсы уже можно купить на сайте авиакомпании.

Тем временем, из Петербурга на новогодние праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов.

Фото: Piter.TV