Были запрошены рейсы в столицу Азербайджана Баку, в Гюмри и Ереван в Армении.

Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж — в том числе в страны, которые пока не открыли авиасообщение с Россией. Об этом рассказали в Росавиации.

Отмечается, что 17 сентября пройдёт заседание межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний.

Известно, что были запрошены рейсы в столицу Азербайджана Баку, в Гюмри и Ереван в Армении. Также были зпрошены допуски в Белоруссию, Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Китай и многие другие.

Отметим, что Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами - Египтом, ОАЭ и Мальдивами.