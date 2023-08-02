Авиация группировки "Юг" ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская авиация из "Южной" группировки войск совершила ракетно-бомбовые удары по объектам противника, расположенных на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 2 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Он пояснил, что атака совершена по позициям ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Эксперт добавил, что боевые экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника, установленного в районе Серебрянки и Белогоровки, а также третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, находящейся западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском. Артиллерия поразила 120-миллиметровые минометы ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, самоходные гаубицы "Акация", Krab и М777 польского и американского производства соответственно и "Гвоздикау" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке.

Расчет САУ "Гиацинт-С" уничтожил немецкую самоходку на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России