Авиация ЗВО в День Победы пролетит над Пискаревским мемориалом

В числе прочего, парадный строй пройдет над акваторией Невы в центре города.

Стало известно, что отряд боевой авиации Западного военного округа в День Победы пролетит над Пискаревским мемориальным кладбищем и монументом "Мать-Родина", расположенным в комплексе. Как сообщила 4 мая пресс-служба ЗВО, летчики так отдадут дань памяти жертвам Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Помимо этого, парадный строй авиации пройдет и над акваторией Невы в центре Петербурга. Во главе группы будет транспортный вертолет Ми-26, а за ним – вертолеты Ми-8, ударные Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". Затем петербуржцы смогут увидеть в небе самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и МиГ-31БМ.

Ранее мы сообщали о том, что авиационные парады 9 мая пройдут в 32 городах России. В ЗВО рассказали, что в День Победы над центральными площадями 12 городов пролетят более 100 боевых самолетов и вертолетов.

Авиация пролетит над Петербургом, Воронежем, Курском, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Белгородом, Смоленском, Орлом, Вязьмой, Островом и Калининградом.

Фото: Piter.tv