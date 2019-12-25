Авербух выразил недовольство судейством Исинбаевой в шоу "Ледниковый период"

Продюсеру и хореографу проекта не понравилось, какие оценки она поставила Роману Костомарову и Регине Тодоренко.

Фигурист, продюсер и хореограф шоу "Ледниковый период" Илья Авербух раскритиковал судейство олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Свои возражения он озвучил во время съемок программы на Первом канале.

По мнению Авербуха, Исинбаева поставила заниженную оценку Роману Костомарову и Регине Тодоренко за номер по мотивам фильма "Сибирский цирюльник". Спортсменка оценила технику пары в 5.9 баллов. При этом все остальные члены жюри поставили участникам проекта 6.0.

Исинбаева призналась, что ей чего-то не хватило в этом номере. Регина Тодоренко была огорчена, но поблагодарила члена жюри за стимул развиваться.

Также Авербух спросил, смотрела ли Исинбаева сам фильм "Сибирский цирюльник". Спортсменка ответила утвердительно, однако заявила, что не помнит момент, который показали участники шоу на льду.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова стала Леди Гагой в шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / averbukhofficial