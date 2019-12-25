Упавший на бок грузовик спровоцировал огромную пробку на дамбе

На место оперативно прибыли спасатели и установили предупреждающие знаки.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что автомобилисты встали в серьезную пробку на дамбе в сторону Кронштадта. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, пробку спровоцировал упавший на бок грузовик. К счастью, в аварии никто не пострадал. В настоящий момент, на месте происшествия работают спасатели.

Водители сообщают, что специалисты установили на этом участке соответствующие дорожные ограждения.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД в Петербурге столкнулись восемь автомобилей.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк