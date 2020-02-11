Видео: на Индустриальном такси въехало в остановку

В аварии никто не пострадал.

Авария в Красногвардейском районе Петербурга, которая произошла рано утром 11 февраля, попала на камеры видеонаблюдения. Видео имеется в распоряжении 78.ru.

Судя по кадрам, автомобиль такси из-за столкновения вылетел на тротуар и въехал в автобусную остановку. Так как это было ранее утро, на там никого из пешеходов не было.

Авария произошла около 4 часов утра на углу Индустриального и Хасанской. В аварии никто не пострадал.

На КАД парень без прав на BMW влетел в КАМАЗ и погиб.

Видео: 78.ru