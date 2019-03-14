Две иномарки столкнулись возле ж/д переезда в Парголово

Машины притерли друг друга на светофоре.

Днем 14 марта возле железнодорожного переезда в Парголово столкнулись две иномарки. Одна машина подрезала другую на светофоре. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, столкнулись KIA и Suzuki Vitara. На записи видно, что машины встали прямо перед светофором, на крайней правой полосе. Движение на перекрестке оказалось не таким оживленным, благодаря чему автомобилисты избежали затора.

Ранее мы писали, что на Светлановском проспекте столкнулись четыре иномарки, один человек погиб.

Видео: Piter.TV