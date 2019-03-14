  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:59
116
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Две иномарки столкнулись возле ж/д переезда в Парголово

0 0

Машины притерли друг друга на светофоре.

Днем 14 марта возле железнодорожного переезда в Парголово столкнулись две иномарки. Одна машина подрезала другую на светофоре. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, столкнулись KIA и Suzuki Vitara. На записи видно, что машины встали прямо перед светофором, на крайней правой полосе. Движение на перекрестке оказалось не таким оживленным, благодаря чему автомобилисты избежали затора.

Ранее мы писали, что на Светлановском проспекте столкнулись четыре иномарки, один человек погиб.

Видео: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: авария, дтп на жд переезде, иномарки столкнулись
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Оставить комментарий