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Такси "068" попало в ДТП на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова
Сегодня, 10:42
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Cherepanov

Такси "068" попало в ДТП на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова

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Водителю потребовалась госпитализация.

В четверг, около 6:00 на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова в Красносельском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси "068". Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Автомобиль повредил дорожное ограждение. Из-за происшествия встали трамваи маршрута №60.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Водителя такси госпитализировали в больницу.

Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что автомобиль каршеринга врезался в автобус на улице Профессора Качалова.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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