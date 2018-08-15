Такси "068" попало в ДТП на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова

Водителю потребовалась госпитализация.

В четверг, около 6:00 на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова в Красносельском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси "068". Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Автомобиль повредил дорожное ограждение. Из-за происшествия встали трамваи маршрута №60.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Водителя такси госпитализировали в больницу.

Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что автомобиль каршеринга врезался в автобус на улице Профессора Качалова.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте