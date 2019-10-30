Очевидцы: на Мурманском шоссе столкнулись фура и автобус

На месте находятся сотрудники ГИБДД, о пострадавших информации не поступало.

На 43-ем километре Мурманского шоссе произошло ДТП с участием автобуса и фуры. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

На кадрах видно, что автобус немного заехал в кювет, но стоит практически ровно, а вот фуру развернуло и выбросило за пределы дорожного полотна. На месте находятся сотрудники ГИБДД, о пострадавших информации не поступало. Пользователи соцсетей высказывают свои предположения на данный счет.

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