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Очевидцы: на Мурманском шоссе столкнулись фура и автобус

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На месте находятся сотрудники ГИБДД, о пострадавших информации не поступало.

На 43-ем километре Мурманского шоссе произошло ДТП с участием автобуса и фуры. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

На кадрах видно, что автобус немного заехал в кювет, но стоит практически ровно, а вот фуру развернуло и выбросило за пределы дорожного полотна. На месте находятся сотрудники ГИБДД, о пострадавших информации не поступало. Пользователи соцсетей высказывают свои предположения на данный счет. 

Утром на Волхонском шоссе сбили насмерть пешехода. 

Видео: ВК/ ДТП и ЧП (Даниил Ринкон-Морено)

Теги: автобус, мурманское шоссе, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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