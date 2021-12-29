  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дорога из Петербурга к Красному Селу оказалась полностью перекрыта из-за аварии
Сегодня, 9:40
138
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дорога из Петербурга к Красному Селу оказалась полностью перекрыта из-за аварии

0 0

На трассе столкнулись автобус и Audi.

Утром 21 февраля в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса и автомобиля марки Audi. Об этом сообщили очевидцы в сети.

Автобус и иномарка не поделили дорогу на повороте с Колобановской на Красносельское шоссе. В результате оказался полностью перекрыт путь в Красное Село, образовалась 2-километровая пробка.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", ДТП случилось в 07:40 и перекрыло движение по левому и правому рядам. О причинах аварии не сообщается.

Ранее мы писали, что на Варшавской в результате ДТП с легковушкой перевернулся трактор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Olesya Mashkoeva

Теги: авария, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии