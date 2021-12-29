Дорога из Петербурга к Красному Селу оказалась полностью перекрыта из-за аварии

Утром 21 февраля в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса и автомобиля марки Audi. Об этом сообщили очевидцы в сети.
Автобус и иномарка не поделили дорогу на повороте с Колобановской на Красносельское шоссе. В результате оказался полностью перекрыт путь в Красное Село, образовалась 2-километровая пробка.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", ДТП случилось в 07:40 и перекрыло движение по левому и правому рядам. О причинах аварии не сообщается.
Ранее мы писали, что на Варшавской в результате ДТП с легковушкой перевернулся трактор.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Olesya Mashkoeva
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