На Варшавской в результате ДТП с легковушкой перевернулся трактор

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Московском районе Петербурга на улице Варшавская в результате ДТП с легковушкой перевернулся трактор. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

На фотографиях, которые появились в сети, заметно, что трактор перевернулся на бое, а легковой автомобиль сильно поврежден. На дороге разбросаны осколки, а также детали транспортных средств. Авария произошла в ночь на 20 февраля.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, а также информация о возможных погибших.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Авиаконструкторов в асфальте образовалась дыра.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте