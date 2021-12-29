На Варшавской в результате ДТП с легковушкой перевернулся трактор

В Московском районе Петербурга на улице Варшавская в результате ДТП с легковушкой перевернулся трактор. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
На фотографиях, которые появились в сети, заметно, что трактор перевернулся на бое, а легковой автомобиль сильно поврежден. На дороге разбросаны осколки, а также детали транспортных средств. Авария произошла в ночь на 20 февраля.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, а также информация о возможных погибших.
Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Авиаконструкторов в асфальте образовалась дыра.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте
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