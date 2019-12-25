  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аварийные службы устроили учения на Неве
Сегодня, 10:24
85
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Аварийные службы устроили учения на Неве

0 0

В мероприятии участвовали около 30 человек и 17 единиц специальной техники.

Специалисты аварийных служб приняли участие в учениях по ликвидации пятен нефти и нефтепродуктов в акватории Невы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 11 сентября. 

В практическом занятии проявили себя 30 человек личного состава. Было задействовано 17 единиц специальной техники, включая нефтесборщики, многофункциональный ледокол "Невская застава", специализированная техника и беспилотный летательный аппарат. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Севкабель Порт открывает масштабный выставочный проект HYDRA об экологической повестке.

Фото: Pexels

Теги: комитет по природопользованию и охране окружающей среды, нева, учения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии