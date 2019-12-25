Аварийные службы устроили учения на Неве

В мероприятии участвовали около 30 человек и 17 единиц специальной техники.

Специалисты аварийных служб приняли участие в учениях по ликвидации пятен нефти и нефтепродуктов в акватории Невы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 11 сентября.

В практическом занятии проявили себя 30 человек личного состава. Было задействовано 17 единиц специальной техники, включая нефтесборщики, многофункциональный ледокол "Невская застава", специализированная техника и беспилотный летательный аппарат.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Севкабель Порт открывает масштабный выставочный проект HYDRA об экологической повестке.

Фото: Pexels