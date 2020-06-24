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Audi разорвала сотрудничество с Ксений Собчак из-за ее расистких высказываний

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По данным СМИ, одним из поводов послужили ее высказывания о протестах в США.

Компания-автопроизводитель из Германии разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за неприемлемых, по мнению немцев, высказываний телеведущей в инстаграме.

Собчак была рекламным лицом Audi в России на протяжении восьми лет.

В Audi заявили, что любые формы расизма и дискриминации идут вразрез с их корпоративной культурой.

По информации издания Business Insider, причиной разрыва послужили именно высказывания Собчак в Instagram о протестах движения Black Lives Matter.

Ранее мы писали, что Собчак с мужем открыли сезон навигации "во Франции".

Видео: YOUCAR

 

 

Теги: audi, ксения собчак
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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