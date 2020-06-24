Audi разорвала сотрудничество с Ксений Собчак из-за ее расистких высказываний

Компания-автопроизводитель из Германии разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за неприемлемых, по мнению немцев, высказываний телеведущей в инстаграме.
Собчак была рекламным лицом Audi в России на протяжении восьми лет.
В Audi заявили, что любые формы расизма и дискриминации идут вразрез с их корпоративной культурой.
По информации издания Business Insider, причиной разрыва послужили именно высказывания Собчак в Instagram о протестах движения Black Lives Matter.
Ранее мы писали, что Собчак с мужем открыли сезон навигации "во Франции".
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