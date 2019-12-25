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Первую атнивейп-систему создали в Петербурге
Сегодня, 10:35
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Первую атнивейп-систему создали в Петербурге

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По словам авторов проекта, работа над устройством началась после ряда несчастных случаев.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали первую электронную антивейп-систему в России. Об этом пишет издание "Известия".

Внешне прибор напоминает Bluetooth-колонку. Он оснащён датчиками анализатора воздуха, которые имеют повышенную чувствительность к глицерину и пропиленгликолю, то есть, к составляющим большей части жидкостей для вейпов. Полученные данные поступают на специальный сервер, где обрабатываются пересылаются на гаджеты.

По словам авторов проекта, антивейп-систему было решено разработать после ряда несчастных случаев. Один из их знакомых чуть не потерял ногу при взрыве батареи устройства у него в кармане. Многие руководители учебных заведений скептически относятся к тому, что устройство поможет полностью искоренить пристрастие к вейпу, но признают, что число курильщиков может снизиться.

Ранее мы сообщили о том, что в СПбГУ разработали дрон для помощи в поисках потерявшихся людей. Разработку уже испытали на тестовых площадках. 

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, технологии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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