Следующая попытка запуска Crew Dragon на МКС состоится 30 мая.

Астронавты первого пилотируемого корабля Илона Маска отправились на карантин. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на представителей SpaceX. Ранее американским специалистам пришлось отложить старт первого пилотируемого космического корабля США Crew Dragon. Астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена направили в изоляцию. Известно, что перед полетами мужчины успели сдать тесты на наличие коронавируса. Они были на карантине на космодроме с 20 мая.

Напомним, что Crew Dragon должен стать первым космическим кораблем США, который отправился на МСК с территории Америки после 2011 года. Crew Dragon с ракетой-носителем Falcon 9 был запланирован на 23:33 вечера 27 мая. За 17 минут до начала операции запуск отложили. Причиной стали неподходящие погодные условия.

Следующая попытка запуска ракеты с астронавтами произойдет 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья Америки (в 22:22 по московскому времени).

Капсула Crew Dragon исправила главный недостаток шаттлов.

Видео: NASA TV