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Астронавт NASA сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
Сегодня, 8:33
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lesjasap

Астронавт NASA сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon

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Шэннон Уолкер рассказала о более мягкой посадке в капсуле от SpaceX.

Астронавт Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США сравнила полеты на российском космическом корабле "Союз" и американской разработке от компании SpaceX Crew Dragon. Об этом Шэннон Уолкер заявила на пресс-конференции, организованной NASA. Специалист не выявила существенных различий в методах доставки на МКС.

Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения - разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе".

Шэннон Уолкер, астронавт США

Уолкер заметила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления российской капсулы.

Корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю.

Фото: Pixabay.com

Теги: crew dragon, nasa, космос, союз, шэннон уолкер
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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