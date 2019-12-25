Астронавт NASA сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon

Шэннон Уолкер рассказала о более мягкой посадке в капсуле от SpaceX.

Астронавт Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США сравнила полеты на российском космическом корабле "Союз" и американской разработке от компании SpaceX Crew Dragon. Об этом Шэннон Уолкер заявила на пресс-конференции, организованной NASA. Специалист не выявила существенных различий в методах доставки на МКС.

Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения - разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе". Шэннон Уолкер, астронавт США

Уолкер заметила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления российской капсулы.

Корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю.

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