Астронавт NASA сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon

Астронавт Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США сравнила полеты на российском космическом корабле "Союз" и американской разработке от компании SpaceX Crew Dragon. Об этом Шэннон Уолкер заявила на пресс-конференции, организованной NASA. Специалист не выявила существенных различий в методах доставки на МКС.
Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения - разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе".
Шэннон Уолкер, астронавт США
Уолкер заметила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления российской капсулы.
Корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все