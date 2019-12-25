Астраханец месяц насиловал 13-летнюю племянницу жены

Судом доказано 5 эпизодов изнасилования несовершеннолетней за месяц.

В Астраханской области мужчина целый месяц насиловал несовершеннолетнюю школьницу, которая гостила в его доме.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что завершился суд в отношении 41-летнего жителя одного из сел Икрянинского района области. Следствием и судом доказано, что мужчина 5 раз совершал насилие сексуального характера над племянницей своей жены, которая приехала погостить к родственникам в 2016 году.

Суд признал достаточными доказательства следствия и признал мужчину виновным. Ему вынесено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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