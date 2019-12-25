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Астраханец 14 лет с пятилетнего возраста насиловал родную дочь
Сегодня, 15:11
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MShaffter

Астраханец 14 лет с пятилетнего возраста насиловал родную дочь

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Следствием доказано 130 эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетней дочерью.

В Астрахани под суд пойдет мужчина, который 14 лет насиловал родную дочь.

Региональные следственные органы СКР по Астраханской области сообщили о завершении расследования уголовного дела по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" в отношении 40-летнего местного жителя.

Следствию удалось доказать 130 эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетней дочерью 2000 года рождения. Свои гнусные действия мужчина совершал с 2005 по 2019 годы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: pixabay.com

Теги: инцест, новости астрахани, педофил
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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