Asti вышла замуж за московского бизнесмена

Пара только официально зарегистрировала брак в ЗАГСе. Остальное свадебное торжество было решено перенести на 2021 год

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti в дуэте Artik & Asti, вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Певица сообщила об этом в своем Instagram.

Как оказалось, пара только официально зарегистрировала брак в ЗАГСе. Остальное свадебное торжество было решено перенести на 2021 год из-за сложной обстановки в связи с коронавирусом.

Анна Дзюба и Станислав Юркин познакомились в мае 2019 года. Для исполнительницы это первый брак, у ее возлюбленного есть ребёнок от прошлых отношений.

Ранее Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности.

Фото: Instagram/ astiselfmade