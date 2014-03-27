Ассоциация выпускников выехала из офиса в главном здании СПбГУ

Руководство университета расторгло трудовые договоры с сотрудниками и попросило их сдали пропуска.

В четверг, 8 июля, Ассоциация выпускников сообщила о своем выезде из здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета.

Команда АВ СПбГУ провела 6 насыщенных проектами и мероприятиями лет. За это время мы переехали из маленькой аудитории в большой офис на втором этаже главного здания. пресс-служба Ассоциации выпускников СПбГУ

Стало известно, что 28 июня этого года руководство университета расторгло трудовые договоры с сотрудниками АВ СПбГУ и попросило их сдали пропуска.

В настоящий момент команда ищет себе новое помещение для продолжения своей деятельности. Сотрудники рассматривают помещения в центре Петербурга, где они смогут обосноваться на дружеских условиях.

Ранее руководство учебного заведения отказалось продлевать/заключать новый контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики и доцентом Восточного факультета из-за нарушения санитарных норм. В январе этого года сотрудницу задержал ОМОН и выписал штраф за административное правонарушение. По словам завкафедрой, нарушение касалось санитарных норм, однако руководство "трактует его в политическом ключе".

Фото: alumni.spbu.ru; Piter.tv