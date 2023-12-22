Ассистентский хет-трик Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Монреаль"

Встреча закончилась со счетом 7:4.

Спортсмены из "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на территории американского города. Она завершилась с результатом 7:4 (0:1, 4:1, 3:2) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе команды победителей хет-трик оформил на 32, 36 и 48 минутах Крис Крайдер. Дополнительно голами в воротах противников отметились на 33, 35, 45 и 50 минутах Уилл Кайлли, Мика Зибанежад, Алексис Лафренье и Каапо Какко. От "Монреаля" отличились на 15, 37, 47 и 52 минутах Джейк Эванс, Юрай Слафковски и Коул Кофилд (реализовал дубль).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин запомнился зри телям треям рзультативными передачами.Таким образом хоккеист довел общее число голевых баллов в сезоне-2023-2024 годов до 71 (31 гол и 40 передач). Нападающий стал шестым игроком текущей "регулярки", которым удалось набрать 70 баллов и более. Лидером рейтинга по бомбардирскому зачету является форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Он набрал на текущий момент 93 очка в 54 проведенных играх.

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Фото и видео: YouTube /SPORTSNET