Аслан Карацев победил во втором круге турнира в Марселе

Россиянин обыграл на корте датчанина Хольгера Руне.

Российский спортсмен Аслан Карацев победил во втором круге турнира ATP-250 во французском городе Марсель. В турнире теннисист выступал на корте против датского представителя Хольгера Руне, находящегося на 90-ом месте мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч длился более двух часов. Он завершился с результатом 2:0 по сетам в пользу россиянина. За весь матч Аслан Карацев реализовал два эйса, Руне – на один меньше. У россиянина зафиксировано больше двойных ошибок – четыре против трёх от противника. Карацев совершил два брейк-пойнта из девяти. Датчанин успешно воспользовался одним шансом из десяти.

Я очень рад, что сегодня победил в Марселе, особенно, что закончил игру во втором сете. Во второй партии я нервничал и игра давалась непросто. Аслан Карацев, теннисист

Напомним, что для представителя РФ данная победа в Марселе стала первой с 21 января 2022 года, когда теннисист покинул Открытый чемпионат Австралии. Там он проиграл на корте французу Адриану Маннарино. Далее уроженец Северной Осетии неудачно показал свои возможности на турнирах в Индии и Нидерландах. Спортсмен уступил противникам в стартовых сражениях.

Рублев вышел в третий круг турнира в Марселе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

