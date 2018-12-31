Танцевальная схватка прошла под композицию Rockit из альбома Future Shock Херби Хэнкока.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Александра Реввы.

Дэнс-кофе-брейк с "пухляшом" подписал ролик Ревва.

Артур Пирожков и звезда клипа Little Big на песню Uno танцор Дмитрий Красилов сошлись в танцевальной битве под композицию Rockit из альбома Future Shock Херби Хэнкока. Артисты изображали "танец робота" и исполняли "волны" телом.

Ранее мы сообщали о том, что барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил рейтинг любимых треков.

Видео:arthurpirozhkov/instagram