В четверг, 16 июля, стало известно о том, что новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров. Видеоролик опубликован на YouTube-канале певца.
Песня называется "Перетанцуй меня". Автором клипа на эту песню стал режиссер Сергей Спыну. По сюжету главный герой бросает вызов масочному режиму и самоизоляции. Артур Пирожков выходить из темной комнаты и начинает танцевать.
В настоящий момент, на YouTube-канале клип посмотрели около 3 млн пользователей. При этом в Tik-Tok за несколько дней видео набрало почти 31 миллион просмотров.
Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае.
Видео: Youtube/Александр Ревва
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