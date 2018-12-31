В Tik-Tok видео за несколько дней набрало почти 31 миллион просмотров.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров. Видеоролик опубликован на YouTube-канале певца.

Песня называется "Перетанцуй меня". Автором клипа на эту песню стал режиссер Сергей Спыну. По сюжету главный герой бросает вызов масочному режиму и самоизоляции. Артур Пирожков выходить из темной комнаты и начинает танцевать.

В настоящий момент, на YouTube-канале клип посмотрели около 3 млн пользователей. При этом в Tik-Tok за несколько дней видео набрало почти 31 миллион просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае.

Видео: Youtube/Александр Ревва