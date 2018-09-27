Видео: в Испании во время выступления танцовщицу убило пиротехникой

В Испании во время выступления из-за пиротехнического взрыва скончалась танцовщица Джоана Сайнс. Концерт проходил в испанском городе Лас-Берланас. Об этом сообщило издание El Diario Montanes.
Пиротехника была частью шоу музыкального коллектива и использовалась в течение пяти-шести лет. Однако, в этот раз одна ракета пошла в нужном направлении, а вторая угодила в живот 30-летней танцовщице.
Когда приехали врачи, девушка была без сознания и вскоре умерла.
В июне в Кудрово на балконе многоэтажки взорвалась пиротехника.
Видео: Facebook/ Chile Observador
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