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Видео: в Испании во время выступления танцовщицу убило пиротехникой

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Девушке было 30 лет, врачи не смогли оказать ей помощь.

В Испании во время выступления из-за пиротехнического взрыва скончалась танцовщица Джоана Сайнс. Концерт проходил в испанском городе Лас-Берланас. Об этом сообщило издание El Diario Montanes.

Пиротехника была частью шоу музыкального коллектива и использовалась в течение пяти-шести лет. Однако, в этот раз одна ракета пошла в нужном направлении, а вторая угодила в живот 30-летней танцовщице.

Когда приехали врачи, девушка была без сознания и вскоре умерла.

В июне в Кудрово на балконе многоэтажки взорвалась пиротехника.

Видео: Facebook/ Chile Observador

Теги: пиротехника, танцовщица
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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