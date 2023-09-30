  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
184
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении

0 0

В МО РФ рассказали о боевых задачах ЗВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Гиацинт-С" и "Акация" от Западного военного округа. Известно, что военнослужащие выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Они занимаются ликвидацией бронированной техники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций  противника на купянском направлении.

Расчеты САУ ведут огонь на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

пресс-служба МО РФ

Для огня по объектам ВСУ используются осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы. Такое решение со стороны командования позволяет нанести максимальный урон по фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе. В частности, силы ЗВО смогли вскрыть замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, после чего передали координаты для дальнейшего уничтожения.

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: западный военный округ, зво, купянское направление, миноороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии