Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении

В МО РФ рассказали о боевых задачах ЗВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Гиацинт-С" и "Акация" от Западного военного округа. Известно, что военнослужащие выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. Они занимаются ликвидацией бронированной техники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций противника на купянском направлении.

Расчеты САУ ведут огонь на различных дальностях. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. пресс-служба МО РФ

Для огня по объектам ВСУ используются осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы. Такое решение со стороны командования позволяет нанести максимальный урон по фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе. В частности, силы ЗВО смогли вскрыть замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, после чего передали координаты для дальнейшего уничтожения.

Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России