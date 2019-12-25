Артем Земченок перешел в "Металлург"

Бывший защитник СКА Артем Земченок подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 4 мая.
Пока контракт с 28-летним спортсменом подписали на один сезон. Подробности не разглашаются.
Ранее мы писали, что Артем Земченок покинул СКА.
Фото: "Хоккейный клуб СКА" / Вконтакте
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