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Артем Земченок перешел в "Металлург"
Сегодня, 19:31
330
smirenny

Артем Земченок перешел в "Металлург"

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Ранее Земченок играл за СКА.

Бывший защитник СКА Артем Земченок подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 4 мая.

Пока контракт с 28-летним спортсменом подписали на один сезон. Подробности не разглашаются.

Ранее мы писали, что Артем Земченок покинул СКА. 

Фото: "Хоккейный клуб СКА" / Вконтакте

Теги: артем земченок, металлург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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Маслова Светлана
Сегодня 19:47

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