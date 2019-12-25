Артем Земченок перешел в "Металлург"

Ранее Земченок играл за СКА.

Бывший защитник СКА Артем Земченок подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 4 мая.

Пока контракт с 28-летним спортсменом подписали на один сезон. Подробности не разглашаются.

Ранее мы писали, что Артем Земченок покинул СКА.

Фото: "Хоккейный клуб СКА" / Вконтакте