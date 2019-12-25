Артем Дзюба побил рекорд по числу голов в истории чемпионата России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба побил рекорд по количеству голов в истории чемпионата России. После гола с пенальти в матче со "Спартаком" в копилке футболиста оказалось 144 мяча. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Дзюба признан лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. Второе место у многолетнего рекордсмена Олега Веретенникова, у которого 143 гола. Тройку лидеров замыкает Александр Кержаков, который забил 139 мячей.
Зенитовцы поздравили Артема Дзюбу с новым достижением и пожелали еще выше поднять рекордную планку.
Ранее мы писали, что Дзюба попал в топ-500 самых значимых футболистов мира.
Фото: Instagram / artem.dzyuba
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