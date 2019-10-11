Дзюба обратился к болельщикам после матча с Шотландией

Капитан и нападающий сборной России поблагодарил всех, кто поддерживал команду.

Российский футболист Артем Дзюба обратился к болельщикам после матча "Россия"-"Шотландия". Капитан и нападающий сборной РФ поблагодарил всех, кто поддерживал команду. Видеообращение опубликовано в Instagram спортсмена.

Дзюба отметил, что сборная очень ценит и дорожит любовью болельщиков. Он отметил, что без поддержки с трибун не получилось бы "такой шикарной победы и такой игры".

Матч Россия Шотландия

В четверг, 10 октября, на московском стадионе "Лужники" состоялся матч между Россией и Шотландией. Российская сборная разгромила соперников со счетом 4:0. Первый гол в составе победителей забил полузащитник Магомед Оздоев. Также отличился полузащитник Александр Головин. Капитан команды Артем Дзюба оформил дубль, окончательно добив соперников.

Теперь Россию отделяет последний шаг от финальной части Евро-2020. Следующий матч россиян пройдет против сборной Кипра.

Ранее мы писали, что Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России по футболу.

Видео: Instagram / artem.dzyuba