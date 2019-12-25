Агент считает, что "Зенит" должен продлить контракт с Дзюбой

Контракт действует до лета 2020 года.

Агент Владимир Абрамов отметил, что необходимо продлить контракт с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Об этом сообщило издание "Спорт День за Днем".

Принимая во внимания коронавирусную ситуацию, в которой нет возможности платить всем игрокам большие зарплаты, клуб и "Газпром" приняли решение Артему повысить зарплату в разы и выплачивать исправно, потому что заслужил, – вот так должен "Зенит" поступить заявил Абрамов

По его словам, уже два года для команды Дзюба – светоч.

Ранее мы писали, что РФС может провести турнир за места в следующем сезоне РПЛ.

Фото: rfs.ru