Арт-группа "Явь" через граффити спросила у властей о последующих блокировках мессенджеров

Граффитисты хотят знать, что ждет иностранные мессенджеры.

Петербургские уличные художники задали вопрос властям на одной из трансформаторных будок города. Арт-группа "Явь" посвятила новое граффити блокировке мессенджера Telegram.

На изображении популярные соцсети поделены на две группы. Первые – это те, которые добровольно согласились передать все ключи ФСБ. В эту группу вошли "Яндекс", "Одноклассники", "Вконтакте", "ТамТам" и Twitter. Во вторую группу вошли Facebook, Gmail, YouTube, Viber и WhatsApp, которые еще не закрыли. В середине изображен Telegram, помещенный за решетку.

В России власть законы не охраняет, наоборот законы охраняют власть. Каждый год (если не месяц) выносятся тысячи незаконных судебных решений. Огромное количество должностных лиц, нарушивших закон, остаются безнаказанными. Получить судебное решение для того, чтобы следить, например, за перепиской Соболь – легче лёгкого. Вы думаете власти реально нужны террористы? Они тоже, но это не главное. Арт-группа "Явь"

Граффитисты задали в интернете вопрос "Хотим ли мы жить в государстве, где все способы общения будут подконтрольны властям?" и "Что будет с оставшимися мессенджерами?".

Что будет дальше с другими иностранными почтами, менеджерами, соцсетями? Вопрос. Хотим ли мы жить в государстве, где все способы общения будут подконтрольны властям? Каждый отвечает сам. Арт-группа "Явь"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что VPN-сервис Opera закроется следом за Telegram.

Фото: "ВКонтакте" / Арт-группа "Явь"