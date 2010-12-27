VPN-сервис Opera закроется следом за Telegram

По предварительной версии, это связано с переизбытком новых пользователей.

Вслед за Telegram свою работу 30 апреля прекратит популярный в Google Play и AppStore сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки.

Данная информация появилась 15 апреля на сайте приложения. Причины, почему закрывается Opera VPN - не указаны. По версии экспертов, причиной мог послужить внезапно обрушившийся поток пользователей.

Стоит отметить, что после решения Таганского суда о прекращении работы мессенджера Telegram на территории России, приложение Opera VPN стало самым скачиваемым. За короткий промежуток времени на свои гаджеты его установили свыше 5 млн человек.

Мы прекращаем приложение Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не беспокойтесь. Мы помогаем вам следить за вашей конфиденциальностью. Все пользователи Opera Gold имеют возможность выкупить бесплатную 1-летнюю подписку на SurfEasy Ultra VPN. Это бесплатное обновление для пользователей Opera Gold, так как SurfEasy Ultra предлагает неограниченное использование до пяти устройств, доступ к 28 регионам и строгую политику без регистрации. SurfEasy также доступен на других платформах, в настоящее время поддерживающих устройства Windows, Mac, iOS, Android и Amazon. Пользователи также смогут наслаждаться поддержкой клиентов мирового уровня. Пользователи Opera Gold смогут перенестись в последней версии приложения Opera VPN iOS. www.operavpn.com

Напомним, Opera VPN позволяла не только обходить рекламу, но и менять онлайн-положение пользователей.

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