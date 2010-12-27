Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
VPN-сервис Opera закроется следом за Telegram
Сегодня, 16:11
0
nadiputintseva
185

VPN-сервис Opera закроется следом за Telegram

0
 
 

По предварительной версии, это связано с переизбытком новых пользователей.

Вслед за Telegram свою работу  30 апреля прекратит популярный в Google Play и AppStore сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки.

Данная информация появилась 15 апреля на сайте приложения. Причины, почему закрывается Opera VPN  - не указаны. По версии экспертов, причиной мог послужить внезапно обрушившийся поток пользователей.

Стоит отметить, что после решения Таганского суда о прекращении работы мессенджера Telegram на территории России, приложение Opera VPN  стало самым скачиваемым. За короткий промежуток времени на свои гаджеты его установили свыше 5 млн человек.

Мы прекращаем приложение Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не беспокойтесь. Мы помогаем вам следить за вашей конфиденциальностью.

Все пользователи Opera Gold имеют возможность выкупить бесплатную 1-летнюю подписку на SurfEasy Ultra VPN.

Это бесплатное обновление для пользователей Opera Gold, так как SurfEasy Ultra предлагает неограниченное использование до пяти устройств, доступ к 28 регионам и строгую политику без регистрации. SurfEasy также доступен на других платформах, в настоящее время поддерживающих устройства Windows, Mac, iOS, Android и Amazon. Пользователи также смогут наслаждаться поддержкой клиентов мирового уровня. Пользователи Opera Gold смогут перенестись в последней версии приложения Opera VPN iOS.

www.operavpn.com

Напомним, Opera VPN позволяла не только обходить рекламу, но и менять онлайн-положение пользователей.

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео акции протеста на крыльце Роскомнадзора в Петербурге.

Теги: opera vpn , telegram , новости мира , новости россии
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5