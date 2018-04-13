Появилось видео акции протеста на крыльце Роскомнадзора в Петербурге

Активисты забросали здание Роскомнадзора в Северной столице бумажными самолетиками.

В Петербурге активисты движения "Весна" и их сторонники провели акцию протеста в честь запрета популярного мессенджера Telegram. Ранее мы писали, что Роскомнадзор подал в суд на Телеграм. Адвокаты прокомментировали иск. Вечером 13 апреля более десятка молодых людей пришли к офису РКН на Садовой улице с большими полиэтиленовыми мешками. В них участники акции принесли бумажные самолетики - символ популярного российского мессенджера. Канал Piter.TV публикует фото и видео с протестного мероприятия.

Мешки с самолетиками, на каждом из которых было написано послание к чиновникам Роскомнадзора, оставили у входа в ведомство. При этом активисты действовали фактически молча: во всяком случае, мобильный корреспондент Piter.TV не слышал громких речевок или лозунгов.

Неподалеку от акции протеста дежурила машина с полицейскими. Офицеры призывали граждан соблюдать порядок и напоминали об ответственности за участие в несанкционированном митинге. К счастью, в этот раз общение оппозиции и полиции обошлось без конфликтов.

Впрочем, скоро молодые люди унесли мешки и выбросили самолетики в ближайшую урну после убедительных просьб все тех же полицейский и мужчины в гражданском. Так и закончилась акция петербуржцев в поддержку мессенджера Telegram.

Видео: Piter.TV