Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Команда юных футболистов под руководством экс-игрока "Зенита" завоевала Кубок Санкт-Петербурга.

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере. Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда юных футболистов из академии "Зенита" 2004 года завоевала Кубок Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальной странице сине-бело-голубых в Instagram.

Отмечается, что футболисты "Зенита" U-15 обыграли соперников СШОР в серии послематчевых пенальти.

Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста в ноябре 2018 года. После этого он прошел обучение и получил лицензии категории D и С. Затем он начал тренировать команду юных спортсменов "Зенита" U-15. 17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков по обучению менеджменту (MIP).

Ранее мы писали, что Андрея Аршавина включили в "состав легенд" компьютерной игры.

Фото: fc-zenit.ru