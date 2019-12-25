Арсенал оружия нашли в гараже на Петергофском шоссе

В конце марта в полицию обратился петербуржец, который нашел четыре магазина от автомата Калашникова у берега Финского залива. Расследование привело правоохранителей к 35-летнему мужчине.

В Петербурге полиция обнаружила крупный арсенал оружия при помощи петербуржца. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце марта в полицию обратился петербуржец, который нашел четыре магазина от автомата Калашникова у берега Финского залива. Расследование привело правоохранителей к 35-летнему мужчине.

Накануне в его гараже на Петергофском шоссе нашли один магазин от АК с 29 патронами, один магазин от АК с 29 патронами, автомат АК-103, два пистолета ТТ, пневматический пистоле и снайперскую винтовку.

Экспертиза показала, что оружие холостое и не пригодно для стрельбы. Но мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за оборот оружия.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)