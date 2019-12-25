Армянский генерал сообщил о применении "Искандера" в Нагорном Карабахе

Мовсес Акопян ответил на вопрос журналистов о том, почему Ереван не использовал "Искандер" в ходе вооруженного конфликта с Баку.

Армянский генерал-полковник сообщил о применении "Искандера" в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам сообщил экс-командующий Генштабом Вооруженных сил Еревана Мовсес Акопян. Эксперт уверен, что оперативный ракетно-тактический комплекс был использован в рамках боевых действий в регионе конфликта. Он ответил на вопрос о том, почему силы Армении не применили для защиты комплекс.

Был применен "Искандер", но не могу сказать, в каком направлении Мовсес Акопян, генерал-полковник Армении

Напомним, что издание The Drive 10 ноября рассказало о том, что Армения применила ракету комплекса "Искандер" впервые только за пару часов до подписания трехстороннего соглашения с Москвой и Баку. Американские журналисты уточнили, что мощные баллистические ракеты малой дальности Армения закупила у России в 2016 году.

Экс-начальник Генштаба ВС Армении назвал причины поражения в Карабахе.

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