Армянская оппозиция проводит акцию протеста перед резиденцией президента в Ереване

Полиция перекрыла все подходы к зданию, где проходит заседание СМИД ОДКБ.

Армянская оппозиция проводит акцию протеста перед зданием резиденции президента в Ереване. Об этом сообщает "РИА Новости".

Группа протестующих прошла от своего палаточного лагеря до резиденции главы государства. Полиция перекрыла все подходы к зданию, где проходит заседание СМИД ОДКБ.

Отметим, что армянская оппозиция проводит акции протеста по всей стране с 25 апреля. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Видео: Telegram / Sputnik Армения